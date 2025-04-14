14/04/2025 11:08

《比拼華爾街－溫傑》關稅政策未明朗，蘋果宜先觀望

《比拼華爾街》先回顧上周美股市況，雖然中美關稅戰持續升溫（繼美方把對華關稅稅率升至145%，中國亦再度反擊，將美國進口商品稅率提高至125%），但受惠以下幾項因素，上周美股三大指數均向好：



1) 特朗普宣布暫緩大部分國家的對等關稅90日；



2) 美國通脹壓力較預期溫和，減低投資者對當地經濟出現滯脹的擔心；



3) 憧憬聯儲局出手維穩金融市場；



4) 多間金融機構（例如摩根大通、富國銀行及貝萊德等）首季業績都優於市場預期



針對聯儲局，美國波士頓聯儲總裁科林斯指出，如果金融市場出現混亂，當局將會協助穩定市場。另外，摩通行政總裁戴蒙亦表示，若國債市場出現混亂，將促使聯儲局進行干預。



*繼續關注關稅消息*



展望後市，各位戰友要留意，關稅消息持續更新，未來發展隨時有變，有機會再為市場帶來波動，例如一方面美國海關和邊境保護局更新了指引（公布獲豁免物品清單，包括智能電話、手提電腦、芯片及半導體生產設備等），特朗普亦對記者表示，他認為與中國的談判將會取得一些正面成果，惟另一方面，白宫將於本周一（14日）公布半導體關稅最新信息，為後市帶來不明朗因素。



總體而言，近期市況反映我們上周提出的估值水平，即標普500指數處於5000點水平時有一定支持（具體計算方法請回顧上周本欄）。而除關稅消息外，經濟數據及企業業績亦需持續跟進。此外，近日美國國債及美元均有異動（價格顯著下跌），若相關資產進一步被沽售，有機會為股市帶來壓力，以國債為例，債息上升不利股票估值。至於美元方面，誠如當地明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里所指，美元貶值或證明全球投資者的偏好可能正在遠離美國（及美元資產）。



*蘋果業績受關稅影響*



個股方面，有戰友問到蘋果(US.AAPL)的投資前景。誠然，集團是今次關稅戰受影響較大的企業之一，原因是其產品多於美國以外組裝（據估計，約90%的蘋果iPhone手機都在中國生產組裝），需面對高昂關稅；而集團就算落實在美國製造產品，肯定會令成本翻倍，並推高產品價格，對銷售或毛利率都有負面影響。有分析更指出，以iPhone 16 Pro為例，現時在美國的建議售價約為1100美元，若全機改由在美國製造，每部價格可能會暴漲到2500美元以上。



所以隨著上周五美國宣布多項電子產品（例如電腦及智能手機）都在豁免對等關稅的項目內，應利好蘋果盈收，不過根據最新消息，電子產品除了要繼續支付3月開始生效的20%芬太尼關稅外，當局正考慮向相關商品的供應鏈徵收另一類針對性關稅。因此，若進取投資者希望趁低吸納蘋果，應控制注碼並作短線布局；較保守的朋友更可先作觀望，待政策公布後，再依股價變化分段部署。《香港股票分析師協會理事 溫傑》



*筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。



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