14/04/2025 16:58

【關稅戰】官媒：美關稅政策反覆改，中方不理會非不反制更非示弱

《經濟通通訊社14日專訊》 中央廣播電視總台旗下的新媒體帳號「玉淵譚天」最新發文指出，是​​​​​​美方美東時間12日宣布，豁免計算機、智能手機、半導體製造設備、集成電路等部分產品的對等關稅，但隨後又表示，這些措施是暫時的，美方還會對半導體等行業單獨加稅。關於美國關稅政策反覆修改，文章認為，美方可以好好讀讀之前中方發的兩句話：



1。在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。在美方眼中，關稅似乎只是一串數字，妄想著中國在高關稅下妥協。中方反制意志之堅定、措施之強硬，無疑超出美方的預料，打亂了美方的陣腳。



2。對於美方的關稅數字遊戲，中方將不予理會。「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視。必須強調的是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。



美國施加關稅的陰影下，中國搶出口效應明顯，以美元計，3月中國進口同比減4.3%，出口同比增12.4%創5個月高來，中美貿易方面，以人民幣計，進出口規模1.11萬億元人民幣，增長4%，其中出口增5.6%，進口跌0.3%，以美元計，出口增4.5%，進口跌1.4%。(ct)