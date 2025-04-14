14/04/2025 09:14

【關稅戰】中國出口稀土據報已停滯，特朗普計劃儲備深海金屬抗衡

《經濟通通訊社14日專訊》中國將7種稀土的出口列入出口管制清單，據《路透》報道，相關付運已於4月4日停止，中國出口商正面臨漫長且不確定的政府許可等待期，過程需時由6、7周到數月不等。



與此同時，英國《金融時報》引述知情人士報道，美國特朗普政府正在起草一項行政命令，以便儲備深海金屬，對抗中國在電池製造所需礦物及稀土的供應鏈中佔據主導地位。



根據特朗普政府的計劃，這些儲備將使「美國領土上有大量現成可用的資源，可供未來使用」，以防與中國發生衝突時，美國進口金屬和稀土可能受限。



中國為了回應特朗普連串關稅措施，上周將一些稀土元素列入出口管制，這可能導致美國無法再取得生產智能手機到電動車電池等各種商品所需的礦物。稀土指的是17種金屬，用於國防、電動車、清潔能源和電子等多項產業。目前全球提煉後稀土約90%產自中國，美國所用的稀土主要也靠進口，大多來自中國。



報道補充稱，上述儲備被視為是依照美國法律快速審批深海採礦申請、並建立陸上加工能力的整體行動一部分。(ry)

