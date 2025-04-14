14/04/2025 09:00

【關稅戰】中國據報推遲批准比亞迪、吉利拉美投資計劃

《經濟通通訊社14日專訊》據《路透》引述兩名知情人士稱，由於美國關稅加劇貿易和經濟的不確定性，中國正推遲批准吉利(00175)和比亞迪(01211)(深:002594)在拉美生產汽車的計劃。



吉利和雷諾在2月表示，他們已達成協議，吉利將使用雷諾在巴西的生產設施，並收購雷諾巴西業務的少數股份。而比亞迪於2023年宣布在墨西哥建廠的計劃，並在去年表示將在2024年底前宣布工廠的選址。



不過，這兩個項目獲得中國政府批准時間都較預期長，國家發改委對這兩家車商的代表表示，這些計劃存在技術轉讓風險，但沒有詳細說明。



*消息指當局對中國汽車製造商的海外投資更嚴格*



有消息稱，中國汽車行業官員在與汽車商的單獨談話中亦稱，美國總統特朗普的關稅將給全球貿易和經濟帶來不確定性，並使他們的投資風險和回報複雜化。



另一位消息人士表示，當局對中國汽車製造商的海外投資變得更加嚴格和謹慎，但還沒有到完全停止接受申請的地步。審查時間已經延長，他們將要求企業提交更多材料。



吉利在聲明指出，公司與雷諾在巴西的合作是成功的，沒有延誤或額外的審查，並指出其電動汽車本周已在當地上市，這距離協議簽署僅有52天。(jq)