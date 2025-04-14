14/04/2025 10:08

【數字人幣】人行數字貨幣研究所辟謠「成立數字人民幣銀行」

《經濟通通訊社14日專訊》近期多個互聯網平台出現「上海即將成立數字人民幣銀行」「招募數字人民幣推廣員」等信息。中國人民銀行數字貨幣研究所表示，上述信息均是謠言。



調查發現，不法分子在互聯網傳播「數字人民幣銀行即將掛牌」虛假消息，同時打著「有償招募推廣」旗號，通過組建聊天群組、組織線下線上會議對公眾進行虛假宣傳，誘導公眾提供個人身份和資產信息、發展他人加入，並以「兌換數字人民幣返還補貼2%-5%」為噱頭，誘騙公眾從不法分子處「兌換」數字人民幣，造成惡劣社會影響。



相關部門提醒廣大公眾，數字人民幣為數字形式的法定貨幣，採用「人行-數字人民幣業務運營機構」雙層運營架構，不具有炒作空間，不會通過鼓吹高額佣金或炒幣高回報等方式誘導用戶洩露個人敏感信息和參與傳銷。數字人民幣消費紅包一般通過商業銀行等金融服務主體以及各大政務平台、具有經營資質的主要電商平台和線下門店等正規渠道領取。請廣大公眾謹防上當受騙，避免自身經濟利益損失。



據了解，數字人民幣APP是數字人民幣面向用戶的官方服務平台，試點地區用戶可在手機應用市場搜索「數字人民幣」，或登錄網址www.pbcdci.cn，下載並註冊數字人民幣APP。(jq)