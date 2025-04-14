14/04/2025 15:37

【關稅戰】中國外交部：中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者

《經濟通通訊社14日專訊》外交部發言人林劍介紹中歐就美加徵關稅溝通協調情況稱，美方將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，將一己私利凌駕於國際社會公利，這是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌行徑，嚴重損害包括中歐在內的世界各國利益。



中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體，雙方的經濟總量超過世界經濟總量的三分之一，貿易體量超過全球貿易的四分之一。中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者，世界貿易組織的堅定維護者和支持者。歐盟領導人表示，世界經濟的良好運行需要穩定性、確定性。歐中致力於維護以世貿組織為核心、公平自由的多邊貿易體制，維護全球經濟貿易關係的健康穩定發展，符合雙方和世界的共同利益。(jq)