14/04/2025 08:45

【關稅戰】分析：美國最新對等關稅豁免，中國五分一輸美產品受惠

《經濟通通訊社14日專訊》美國最新豁免計算機、智能手機、半導體製造設備、集成電路等部分產品的對等關稅，豁免適用於本月5日起輸入美國的產品。有機構分析，本次豁免中來自中國的金額全年大約1000億美元，佔中國出口至美國總額的20%。換言之，中國五分一輸美產品受惠。



據美方文件來看，這次豁免只針對「對等關稅」，但不豁免今年稍早對中國加徵20%的「芬太尼關稅」或更早之前的其他關稅。



據《路透》引述全球宏觀研究機構「坦途宏觀」分析指，經過測算，本次豁免中來自中國的金額大約1000億美元，約佔中國出口至美國總額的20%。自全球的金額為3300億美元，大約佔總進口的10%。



國聯民生證券研究所指出，以2024年美國自中國進口額計算，本次豁免商品涉及進口額1002.4億美元，佔22.8%，其中智慧型手機、平板電腦及筆記型電腦等消費電子涉及金額較高。



*特朗普將對半導體關稅提供最新訊息*



《路透》分析同時指出，特朗普政府也可能是打算將這些商品留至未來再加關稅，理由是對等關稅行政令明確提出豁免「鋼鋁、汽車、藥品、半導體」，而前兩者都是已經根據另外的條款加徵關稅的商品。美國總統特朗普最新在空軍一號上對記者稱，他將在14日就其政府對半導體關稅的態度提供最新訊息。



美國商務部長盧特尼克周日接受美國廣播公司訪問時稱，作出上述豁免是因為該等商品是屬於另一項即將公布的關稅措施所規管。有關措施也涉及半導體，將於月內公布。(ew)