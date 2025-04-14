14/04/2025 10:33

《Ａ股焦點》現貨金刷新歷史新高，湖南黃金早盤漲停

《經濟通通訊社14日專訊》現貨黃金刷新歷史高位至3245.51美元/盎司，日內漲超0.2%，較日低反彈逾35美元。滬深黃金股繼續上揚，湖南黃金(深:002155)漲停，赤峰黃金(滬:600988)彈5.6%，山金國際(深:000975)飆逾5%，恆邦股份(深:002237)升4.5%，曉程科技(深:300139)升3.7%，中金黃金(滬:600489)、山東黃金(滬:600547)、西部黃金(滬:601069)跟漲。



高盛上調了2025年底黃金價格預期至每盎司3700美元，這是今年第三次上調。該行表示在中美貿易摩擦升級的背景下，對美國經濟的擔憂加劇，使得黃金作為抵禦經濟衰退的對沖工具顯得更具吸引力。高盛警告稱，在極端風險情況下，黃金價格到2025年底可能高達每盎司4500美元。(ry)