14/04/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升245點子，報7.3000

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2110，較上個交易日跌23點子，創2023年9月11日以來逾19個月新低，和市場預測偏離擴至近1150點，上個交易日報7.2087。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開245點子，報7.3000，上個交易日即期匯率收盤報7.3245。



特朗普在關稅問題上的反覆無常，引發了全球市場混亂，美債被迫拋售，美元指數大幅回落，這有利於緩和人民幣貶值壓力，但關稅重壓下人民幣仍缺乏反彈空間。監管層保持對中間價單邊預期的過濾舉措，助力穩定市場預期。



中金公司外匯團隊最新展望認為，本周需繼續關注人民幣中間價等「穩匯率」政策力度如何調整，以及中美經濟數據變化、關稅預期變化給市場風險偏好帶來的變化。「在外部波動偏高的背景下，人民幣匯率短期內將會是波動性階段性抬升的態勢。」



*中美關稅未見有展開談判跡象*



中國國家外管局國際收支司前司長管濤認為，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。「如果中美由對抗轉入對話模式，也將緩解市場恐慌情緒，利好人民幣匯率。」



目前中美在關稅方面仍未展現談判的跡象，特朗普政府最新表示，來自中國的芯片將面臨國家安全調查；預計將徵收更多關稅，但美國政府的關稅信息混亂，這可能進一步引發波動和不確定性。(jq)