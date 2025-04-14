14/04/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升224點子報7.3021，創近兩周高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3021，較上個交易日4時30分收盤價升224點子，三連升，創4月2日以來近兩周新高，全日在7.2982至7.3121之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌259點子，報7.3047。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2110，較上個交易日跌23點子，創2023年9月11日以來逾19個月新低，和市場預測偏離擴至近1150點，上個交易日報7.2087。



市場人士認為，對人民幣而言，關稅的最大衝擊或已過去，後續中美緊張局勢加劇，人民幣匯率相對穩定更能提振國內需求，而外部美元疲軟也有利於緩和人民幣貶壓。



華僑銀行亞洲宏觀研究主管謝棟銘稱，今年保持人民幣的相對穩定符合中國的戰略利益。人民幣貶值將削弱國內需求，而內需是中國今年的主要增長動力。目前市場焦點集中在習近平在北京與西班牙領導人成功會晤後對越南、馬來西亞和柬埔寨等東盟國家的訪問。



*高盛：維持對人民幣匯率在7.30-7.35波動的預測區間*



高盛最新觀點指出，從近期人民幣中間價表現看，中國監管層正在控制人民幣的貶值步伐，避免匯率快速調整，預計中國將採取一系列廣泛的政策(非通過貨幣貶值的方式)，包括降息60個基點，以及擴大財政赤字等。



高盛稱，雖然貨幣疲軟可能會略微提高出口競爭力，但抵消高額關稅所需的舉措規模也將面臨資本外流壓力增加的風險。鑒於對外匯穩定性的關注，特別是管理貶值速度，目前維持對人民幣匯率在7.30-7.35波動的預測區間。



上周中美雙方關稅戰急速升級，離岸人民幣一度急跌並跌破7.42關口，創下紀錄新低，而在岸匯價也多次跌破7.35關口，創逾17年新低。隨著美元調整，人民幣也快速收窄跌幅。(jq)