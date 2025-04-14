14/04/2025 10:05

【關稅戰】中國組裝美國iPhone機型產線傳停產，廠商否認

《經濟通通訊社14日專訊》天風證券知名分析師郭明錤昨日(13日)在社交平台上表示，在中國負責組裝美國iPhone機型的產線已於4月9日停止生產，尚未有復產消息，並指有關產線是否恢復運作是判斷美國是否暫時移除對中國對等關稅的信號。



不過，《每日經濟新聞》引述相關供應鏈廠商報道指，中國產線並未停工，該消息純屬誤傳。



美國總統特朗普對中國商品加徵125%對等關稅，對蘋果公司等大部分產品在中國生產的科技公司造成打擊。不過，美國海關與邊境保護局在當地時間11日晚間公布一份豁免清單，豁免計算機、智能手機、半導體製造設備、集成電路等部分產品的對等關稅。根據該清單，蘋果公司的iPhone、iMac、iPad、Apple Watch等設備將不受對等關稅影響，也不會被徵收針對其他國家商品的10%對等關稅。總統特朗普後來澄清，有關中國商品進口美國仍要支付20%芬太尼關稅，另外美國並非向電子產品豁免關稅，而是之後轉移至另一類針對性電子商品供應鏈徵收的關稅。(sl)

