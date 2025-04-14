14/04/2025 13:53

【關稅戰】中國3月大豆進口量創17年新低，次季料大增至破紀錄

《經濟通通訊社14日專訊》海關總署最新公布數據顯示，中國3月大豆進口350萬噸，同比下降36.8%，進口量跌至2008年以來的最低點。《路透》指，大豆貿易也未能逃脫中美貿易戰的影響，中國將美國大豆的進口關稅提高至135%，加工商對美國大豆望而卻步。



同時，巴西大豆收割延遲導致裝船量減少。數據顯示，一季度中國進口的巴西大豆為1711萬噸，比去年同期的1858萬噸下降7.9%。



此外，關稅升級加速了向巴西供應的轉移。據《彭博》報道，僅在上周前半周，中國大豆壓榨商就訂購了至少40船巴西大豆，大部分在5月至7月交貨。分析師預計，二季度中國的大豆進口量將達到創紀錄的3130萬噸。(sl)