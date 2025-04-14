14/04/2025 14:27

【數據解讀】凱投宏觀：中國出口料未來數月回落，或需數年恢復

《經濟通通訊社14日專訊》美國關稅大棒下，中國外貿商「搶出口」效應延續，中國3月以美元計價出口同比猛增12.4%，增速大勝預期的4.4%並創去年10月以來新高；進口則跌4.3%，跌幅遜於預期的2%；貿易順差1026.4億美元，遠超市場預期的770億美元。



凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟主管Julian Evans-Pritchard表示，3月份出口增長加速，因為出口商在「搶出口」；與此同時，已有跡象顯示貨物正通過第三國轉運，數據顯示，3月中國對越南和泰國的出口增速顯著加快。但該機構預計，未來幾個月和季度的出貨量將回落，中國出口可能需要數年時間才能恢復到當前水平。



該機構又指，進口同比降幅較1-2月(降8.4%)有所改善，表明國內需求在年初表現疲軟後，近期因財政支持力度加大而開始回暖。經季節調整後，中國第一季度貿易順差創下歷史新高。預計未來幾年順差將有所收窄，因為美國關稅將抑制出口，而中國官員可能通過加大國內政策支持來緩解衝擊。(sl)