14/04/2025 09:31

【聚焦數據】內地3月社會融資規模增量5.89萬億大勝預期

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行罕見地在周日(13日)公布金融數據。人行公布，初步統計，2025年一季度社會融資規模增量累計為15.18萬億元(人民幣．下同)，比上年同期多2.37萬億元。據人行此前公布的前兩個月社會融資規模增量9.29萬億元計算，即3月社會融資規模增量為5.89萬億元，高於市場預期的4.8萬億元。



2025年一季度，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.7萬億元，同比多增5862億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少967億元，同比多減2490億元；委託貸款增加55億元，同比多增1050億元；信託貸款增加531億元，同比少增1452億元；未貼現的銀行承兌匯票增加5300億元，同比少增202億元；企業債券淨融資5251億元，同比少4729億元；政府債券淨融資3.87萬億元，同比多2.52萬億元；非金融企業境內股票融資962億元，同比多199億元。(sl)