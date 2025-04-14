14/04/2025 09:31

【聚焦數據】內地3月末社融存量423萬億元，同比增8.4%

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行罕見地在周日(13日)公布金融數據。人行公布，初步統計，2025年3月末社會融資規模存量為422.96萬億元(人民幣．下同)，同比增長8.4%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為262.18萬億元，同比增長7.2%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.19萬億元，同比下降34.5%；委託貸款餘額為11.24萬億元，同比增長0.6%；信託貸款餘額為4.35萬億元，同比增長6.2%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.67萬億元，同比下降12.1%；企業債券餘額為32.59萬億元，同比增長2.4%；政府債券餘額為84.96萬億元，同比增長19.4%；非金融企業境內股票餘額為11.82萬億元，同比增長2.7%。



從結構看，3月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62%，同比低0.7個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.2個百分點；委託貸款餘額佔比2.7%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.2個百分點；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.5個百分點；政府債券餘額佔比20.1%，同比高1.9個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。(sl)