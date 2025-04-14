14/04/2025 09:31

【聚焦數據】內地3月新增人民幣貸款3.64萬億元，勝預期

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行罕見地在周日(13日)公布金融數據。人行公布，一季度人民幣貸款增加9.78萬億元(人民幣．下同)。按人行上月公布的前兩月人民幣貸款增加6.14萬億元計算，3月新增人民幣貸款3.64萬億元，高於市場預期的3萬億元，並較2月的1.01萬億元大幅增加。



3月末，本外幣貸款餘額269.26萬億元，同比增長6.9%。月末人民幣貸款餘額265.41萬億元，同比增長7.4%。



分部門看，住戶貸款增加1.04萬億元，其中，短期貸款增加1603億元，中長期貸款增加8832億元；企（事）業單位貸款增加8.66萬億元，其中，短期貸款增加3.51萬億元，中長期貸款增加5.58萬億元，票據融資減少5442億元；非銀行業金融機構貸款減少866億元。



3月末，外幣貸款餘額5357億美元，同比下降20.1%。一季度外幣貸款減少64億美元。



*3月新增人民幣存款4.25萬億元*



存款方面，3月末，本外幣存款餘額322.11萬億元，同比增長6.9%。月末人民幣存款餘額315.22萬億元，同比增長6.7%。



一季度人民幣存款增加12.99萬億元。按上月公布的前兩個月人民幣存款增加8.74萬億元計算，3月新增人民幣存款4.25萬億元。



其中，住戶存款增加9.22萬億元，非金融企業存款增加1.74萬億元，財政性存款增加8190億元，非銀行業金融機構存款增加3090億元。



3月末，外幣存款餘額9598億美元，同比增長15.3%。一季度外幣存款增加1069億美元。(sl)