14/04/2025 11:57

【數據解讀】海關：首季廣東等7省進出口續增，起到挑大梁作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署副署長王令浚表示，今年以來，面對嚴峻複雜的外部環境，主要外貿省市勇挑重擔，發揮各自優勢，展現出較強的支撐帶動作用。一季度，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東、福建這7大省市合計進出口7.78萬億元，持續增長趨勢，佔中國進出口總值的四分之三，實打實起到了挑大梁的作用。



外貿大省產業基礎扎實，一季度，有進出口實績的企業達到了42.2萬家，增加了6.1%，佔中國有進出口實績企業數量的近8成。與此同時，外貿大省積極擴展國際市場，對150多個國家和地區進出口實現增長，對其中89個國家和地區的增速好於整體水平。



一季度，外貿大省出口高技術產品7835.2億元，增長4.5%，佔中國同類產品的71.3%。其中，電子信息產品、高端裝備、生物醫藥分別出口3857.1億元、2365.8億元、301.1億元，分別增長1.6%、8.9%、9.9%，佔中國同類產品的66%、78.4%、74.8%。



一季度，外貿大省進口原油、金屬礦砂分別佔中國同類產品進口總量的83.1%、67.6%，進口電子元件、自動數據處理設備零部件分別佔中國同類產品進口總值的78%、88.1%。此外，外貿大省進口消費品3184.2億元，佔全國的8成以上。