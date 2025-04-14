14/04/2025 18:01

【關稅戰】原研藥等需求大漲，京東買藥：全力保障供給，不漲價

《經濟通通訊社14日專訊》京東買藥平台上原研藥、海外保健品等多個品類近日銷量倍增。據《全天候科技》報道，針對部分消費者對價格的擔憂，京東買藥相關負責人介紹，依托覆蓋全國30個GSP藥品倉、90%以上訂單次日達的供應鏈網絡，京東買藥全力保障原研藥及海外保健品穩定供給，不會漲價。



4月，京東買藥周年慶還推出了「全民定價徵集活動」，邀請用戶指定最希望降價的藥品、保健品、醫療器械，京東買藥將根據用戶反饋推動價格優化，讓健康消費更普惠。



此外，4月11日，京東宣布，未來一年內將大規模採購不低於2000億人民幣出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。京東買藥表示，已有不少醫療器械的外貿企業正在接洽溝通。(jq)