14/04/2025 15:51

《中國要聞》外交部回應英政府將接管中資英鋼：冀避免經貿政治化

《經濟通通訊社14日專訊》英國議會上周六（12日）通過一項緊急法案，允許英國政府接管中國企業敬業集團持有的英國鋼鐵公司（下稱「英鋼」），英國商務大臣韋諾韜還指，前幾屆政府允許中國企業涉足英國鋼鐵行業是「天真的」，因為鋼鐵是一個非常敏感的行業。



中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，據其了解，敬業集團是一家中國的民營企業，基於市場化的原則同英方開展合作。對於目前英鋼經營遇到的困難，雙方應本著互利的原則商談解決。希望英國政府公平公正對待在英投資經營的中資企業，保護其正當合法權益，避免將經貿合作政治化和泛安全化，以免影響中國企業赴英正常投資合作的信心。



據外媒報道，英鋼面臨經營困難，計劃關閉高爐，而這將令英國成為唯一一個無法利用鐵礦石、焦炭和其他原料生產「原生鋼」的主要經濟體。韋諾韜指，敬業集團上周拒絕接受英國政府約5億英鎊的援助計劃，使得政府別無選擇只能直接干預。(sl)