14/04/2025 14:38

【數據解讀】保銀資本：待政治局會議揭示抵消外貿衝擊刺激措施

《經濟通通訊社14日專訊》海關總署最新數據顯示，中國3月以美元計價出口同比猛增12.4%，增速大勝預期的4.4%並創去年10月以來新高；進口則跌4.3%，跌幅遜於預期的2%；貿易順差1026.4億美元，遠超市場預期的770億美元。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，強勁的出口數據反映出外貿商在「搶出口」；隨著美國關稅飆升，未來幾個月中國出口可能會減弱。貿易政策的不確定性極高，從事國際貿易的企業（無論是否來自中國）都面臨著如何安排供應鏈和制定資本支出計劃的艱難選擇。即使企業決定遷移供應鏈，建廠也需要時間。短期內，預計美國供應鏈將出現混亂，並可能出現貨物短缺，這可能會推高通脹。



與此同時，中國將很快公布第一季度GDP（國內生產總值）數據，隨後將召開政治局會議，該會議將揭示可能推出的刺激措施，以抵消外貿衝擊。(sl)