14/04/2025 10:33

《匯海威言－毛偉廉》美債息飆升，市場擔憂美啟動債務重組

《匯海威言》特朗普再次展現其多變的政策風格，上周三（9日）他宣布「全球對等關稅」暫緩90天，但中國並不在豁免清單之內，暫時紓解了股市的振盪。然而，美國國債卻遭到大舉拋售，導致債息大幅飆升。市場擔憂情緒蔓延至美債市場，主因是擔心特朗普將執行「海湖莊園協議」中的債務重組計劃，這一計劃基本上被視為賴帳行為。因此，美債和美元遭到拋售，金價再創新高，避險貨幣瑞郎也升至10年高位。本周預計這種恐慌情緒將持續發酵，美元料將在低位徘徊，等待周四（17日）的鮑威爾演說，債息急升再次敲起地區銀行爆煲潮的警號，市場密切關注美國聯儲局是否會針對債息飆升採取緩解措施。



上周特朗普政府宣布將全球對等關稅政策暫緩90天實施，此舉短暫緩解了股市的劇烈震盪。然而，美債市場卻遭遇到恐慌性拋售潮：10年期美債收益率單周飆升62個基點，最高見4.592%，上周五在4.495%收市，創2022年以來最大漲幅，反映市場對美國債務風險的極端定價。與此同時，現貨金價升至最高見3245美元，再創新高，上周五收在3236美元，全周驚人地升近290美元。避險貨幣瑞郎，兑美元升至2015年瑞士央行取消匯率上限以來最高水平，美元兑瑞郎上周五收在0.8151，瑞郎全周升近6%。



*恐慌根源：債務重組疑雲，提升美債違約疑慮*



上周美債被大舉抛售，源於投資者對特朗普可能啟動「海湖莊園協議」(Mar-a-Lago Accord)框架下債務重組方案的強烈擔憂。根據該協議草案，美國擬通過強制置換100年期零息債券、黃金儲備重估套現等手段，變相大幅降低短期償債壓力。儘管白宮尚未正式承認此計劃，但特朗普3月在國會演說中表示「需重新定義債務責任邊界」，加上其智囊團頻繁釋放「債務期限延長」政策訊號，市場已將其解讀為變相違約機制。4月初摩根士丹利的預測顯示，若30%美債被置換為100年期零息國債國債，聯邦政府未來10年付息成本將減少1.2萬億美元，但美債作為「全球資產定價之錨」，這個被視為變相違約的政策，將降低市場對美元的信任度。特朗普旗下企業曾六度申請破產重組，加劇市場疑慮，投資者擔憂其激進的個性，可能將私營機構債務處置模式延伸至國家主權信用領域，進而推動聯邦債務重組，密切留意未來特朗普對債務重組的回應。



*本周美元及黃金分析*



美元方面，上周六（12日）美國宣布豁免部分電子產品關稅，預計此消息將推動美元回升。然而，美債收益率急升仍令市場不安，因此美元回升空間可能有限。市場聚焦本周四（17日）凌晨一時十五分聯儲局主席鮑威爾的演講。上周美元指數從103.54下跌至上周五的100.10，收市前曾一度跌破100心理支持位，最低見99.01，日線圖RSI跌至24，屬於嚴重超賣，預計有技術性反彈，上方阻力位為101.27（4月3日最低位）。



黃金方面，避險情緒推動金價上周大幅上漲，現貨金從上周一最低2956美元一路升至上周五最高3245美元，創下新高，也創下54年以來單周最大升幅，反映出黃金在避險資產中的主流地位。筆者原本預計今年金價將升至3500美元，主要原因是美國不斷上升的龐大債務已達到令市場不安的水平，預計美元長線將下跌。目前才4月，金價已升至3200美元，因此暫時將今年目標上調至3800美元。這是因為特朗普的激進及反覆不定的政策，加劇了市場的不確定性。不過，上升的過程中總會有回調，上周五金價收在3236美元，日線圖14日RSI顯示71，屬超買水平，有技術性回落的可能，下方重要支持位為3057美元（3月20日最高位）。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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