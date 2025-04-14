14/04/2025 08:36

《政政經經－石鏡泉》特朗普阿吱阿咗為乜

《政政經經》近日美國總統特朗普動作多多，不少評論分析是圍著特朗普的時而50%，時而140%，時而10%關稅率來被他帶著遊花園，但就忘記了特朗普阿吱阿咗是為乜。



對特朗普的狂熱支持者言，對外關稅加、加、加，就代表在美國的職位會加、加、加。這班白人自大友，被無譜狂言呃到暈頭轉向。無譜話，職位回流會有陣痛㗎，美國物價上升、經濟衰退，就食藥、頂住，病好就美國會美麗新世界。



*逼製造業回美都要美國人肯返工廠*



如果特朗普只加10%關稅，則是無理都有節（節制之節）。問問做廠家的朋友，今時有哪些行業可以有10%以上利潤？競爭大，不少以前可賺20%的行業其利潤都被削至10%或以下啦！好似是美國的Sloan Management或Harvard已研究指出，微小企業的利潤是那「normal 10% profit」。無譜加到10%關稅，已是上限，再多就要內捲、內捲再內捲，不少外國企業做不到，因為他們沒有中國完善的生產供應鏈，行過隔離街就有零件供應，和你要等外國零件坐飛機來，耗時耗運費，就唔掂啦！歐美工廠過去數10年，已將零件製造外判，明顯例子是成日有飛機出事的波音飛機，以前是美國廠家做零件，為省錢，就找了印度去做零件，結果出事了。



要讓這些職位回流，先要這些歐美公司取消那個他們一度以為好叻的Just in time management（及時運到來的生產管理），而改為鄰家後院製造來生產。且不問環境污染美國社會接受否，光是美國青少年，未來的工人人力來源肯做否。



一如香港有不少人失業，有些人寧可領綜援也不肯去做萬二、萬八蚊一個月的洗碗工，美國青少年也一樣。



特朗普畫了個美國夢與其羊群追隨者，他們可以信有職位回流，我們知道職位回流也無用，咁我們還分析關稅對美國製造業的影響做乜？



特朗普不是不知這個職位回流的無用性，但不拿這個可以造福美國工人階級的夢來說事，又怎可讓美國人支持他的無譜關稅大棒？



要加關稅，是要盡快搵錢來應付美債危機，不是填那36萬億美元的財赤氹呀。



*中國可待美國股債匯「三殺」*



中國又知唔知會被特朗普照顧？梗知。點辦？拖吓囉，拖有乜好？



德銀資深經濟學家Peter Sidorov在最新的研究中指出，目前宣布的關稅措施已經構成了美國50年來最大規模的稅收增加（以GDP百分比計算）。然而，即使每年3000億至5000億美元的關稅收入，也只能填補美國2024年聯邦預算赤字（接近GDP的7%，約2萬億美元）的五分之一左右。



德銀強調，是否有財政抵銷措施來減輕關稅的影響，將對市場的不同影響。他們指出，關稅下美國10年期國債孳息率的潛在情境差異可達60個點子。



未來財政決策的寬鬆程度將直接影響美國期限溢價的上漲空間，如果減稅幅度過大，且無相應支出削減，美國國債融資將面臨嚴峻挑戰，並可能推高長期利率。同時，這也會增加美國未來不得不採取更多非傳統政策措施的可能性，包括部分投資者所擔心的「海湖莊園協議」。



更令人擔憂的是，技術層面來看，自2022年聯準會縮表以來，美國對沖基金成為美債最大的邊際買家。他們並非出於看多美債，而是在進行美債基差套利交易：同時做多美債現券、做空美債期貨，賺取期限價差。



這些對沖基金往往在回購市場加槓桿買進美債現券以增厚收益。據估計，該交易規模可能已達到2019年下半年歷史高點的近兩倍，而2020年3月全球金融市場震盪的導火線正是當時史高規模基差套利交易的意外平倉。



一旦債務上限問題解決，美國財政部將補發先前受債務上限限制而未能發行的大量美債。若沒有債務重組，債券供應激增可能引發市場波動率上升，觸發上述套利交易平倉，進而引發美國股債匯「三殺」風險。



有無咁危急，會有股債匯「三殺」呀！你唔知，我唔知，但美儲局知：所以美儲局準備定2萬億美元以應付對沖基金一旦爆煲。



*美債息波動源自對沖基金冚倉*



近日美債息全線扯上，30年債息一度上企5厘，有人謂是中國拋美債，唉！真是人人是磚家，中國持美債7000億美元，要拋也頂多拋500億美元，美債市場有36萬億美元，唔使計，500億美元只是蚊脾，點撬動36萬億美元這大象脾呀！



使上周美債息大波動的原因是，Citadel、Millennium等大美債對沖基金，以前以10:1槓捍來操作，這個10:1槓桿平常言是安全的，但近日市場波動大，咁就不安全了。此一如微風細雨，擔遮不濕；橫風橫雨，擔把太陽傘都會濕身，點辦？收遮，匿入屋啦，即冚倉，一冚就息高了。



不要以為這只關這些對沖基金事，美國銀行已經揸了不少「毒」債（記唔記得矽谷銀行），而銀行的營運本金又已在危機邊緣，一旦出事，便……



．美儲局一就QE 2萬億美元；



．睇住佢爆，咁就全球一鑊熟。



要知事件會點發展，回看2020年3月。



*有無危言聳聽？*



大公司高息債券一直是債券市場的金絲雀，如死或「死緊」，債市必鑊，跟著是30年長債，它是保險公司的壓艙石，30年長債價跌，即是投資美國全人類的401K和退休保障會受影響。所以明點解特無譜會十分有譜地話又回返10%關稅啦！刺激股市，使人忘記債市，是否可以轉移到危機視線，走著瞧。



*特朗普欲出招賴債*



假如特朗普和美儲局能應付得了這個可能的「債股匯」三殺，特朗普尚會做乜？再來關稅戰，怕不易了，一如上文講，要打劫有錢佬始得嘛！無譜會出乜招？



3月31日本欄：「特朗普要打劫全世界兼賴債」已談過了，以關稅來打劫全世界，不再講了，講多都煩，只重引賴債一筆：



世人對美元無信心，話美元濫發嘛，便將美元返回金本位，就可以爭回世人對美元是美金的信服。這個掛勾於金的方法，歷史上屢見成功例。



美國建國初期，紙幣濫印，帶來通脹，一掛金，OK了。



法國大革命之後，第一共和濫印鈔，第一共和因通脹而滅。拿破崙上場行金本位又OK。



英國也曾因紙幣濫發而社會不穩，英國伊利莎伯女王一世又祭出金本位，掂了。



更神奇的是，一戰之後，德國惡性通脹率可以每月上萬，1923年馬克掛黃金又掂。



今時美元要掛黃金，當然不會再是35美元一盎司，筆者估是8000美元或以上一盎司，不要嫌棄美元兌金少，筆者一直講以後貨幣有3種，元寶、陰司紙和溪錢，元寶有塊所謂金箔，最貴；陰司紙沾上油墨，印上「in xxx we trust」，仍有些價值；溪錢最不值錢，因為只是草紙打了3個窿。



筆者講金可見每盎司8000美元，講了10多年，便一直錯了10多年，今時馬斯克去查美國金庫，怎會是無事搵事做，查完之後，筆者預期會公布少了些金但仍有一定數量，要知，話存金無少，大眾必不信，存金少了些才顯得有可信嘛，跟住應講美元與金掛勾，其換率為何？每盎司8000美元？有了黃金作背書的美元，才可跟金磚國貨幣爭過。



另一條路是美政府承認穩定幣等同美元，這些用電子技術「掘」出來的幣，筆者一直認為是弊弊都無咁弊，是浪費能源的無用產物，不過就是這些幣可以橫空出世，特朗普指住鼻哥話值錢，是另個指鹿為馬，但你敢不用？況且，特朗普令各大美資銀行可以自行找「有價值」的穩定幣來當美元使，這好比是漢初，文景二帝時代，因為政府不夠錢，以秦錢重（因含銅多）不能用（袋穿個荷包）而將秦半兩幣的銅稀釋之又稀釋之，文/景帝認為自己發銅錢量不夠（無咁多銅嘛）就許大富者用自己銅來鑄幣，這是貨幣去中心化，因N人可鑄幣，這亦等同在一直以來港府發幣不足，便容許一眾大銀行發行大額存款證可以當錢使，這等同各銀行可以自行發鈔；貨幣供應多了，經濟便搞活了，但後遺症是有富豪博懵，用更少的銅量鑄幣，到漢武帝時，始將鑄幣權收回，有濫發者會被斬首。



如今美大銀行可以拿認可的穩定幣來當錢使，這些銀行會發幾多美元？走著瞧。總之多了發美元的機構，美元肯定增發了，是繞過美儲局的QE。這次QE會印出多少美元來收割世界又是要走著瞧。



但可能最大的搶掠是要發行百年債券，而可能是零息的。誰會買零息的百年債券？現時持有美元債者唄，不買者又要加關稅。



現時美國通脹3%至4%一年，100年沒息派，這個百年債券在百年之後的購買力，就會等於零，這就是明打劫、明賴債唄。可以一下子解決36萬億美元的國債，勁過張子強啦！



但舊債主們會甘願被明劫？當然不，特朗普也知此事不易，如真無他法去解除這36萬億美債，特朗普也不會行這一步。但持有美債者，可不能不防？。萬一特朗普硬要持美債者，定要大家10抽1買百年債，又或派息是派百年債而債息不是零，而是1厘呢？



筆者只能奉勸各位持美債者，要防「特無譜」是會「特離譜」的。



筆者已有數篇文講特朗普會做乜，上周也有文講「用甚麼來扛無譜關稅」，這個中美攻防戰再講你唔煩我都煩，而且特無譜為搵錢可以好離譜，點估呢？而阿爺又坐了出大廳，我等小民又無內線，又無天眼，不如搵股好了，因為筆者估關稅戰已打得七七八八了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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