14/04/2025 14:32

【關稅戰】陳茂波：香港將聯動更多內地企業拼船出海，招商引資

《經濟通通訊社14日專訊》財政司司長陳茂波表示，當前美國單邊發動的關稅戰正在影響世界的貿易秩序，環球產業鏈、供應鏈正面臨巨大的割裂風險。在美國的霸凌極限施壓下，香港會用好「一國兩制」下「內聯外通」的獨特優勢，擔當好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，聯動更多內地企業拼船出海，招商引資，在全力開拓新市場之際，也吸引更多外資來華投資興業。



陳茂波出席江蘇香港技術創新合作大會致辭表示，期待與江蘇企業加強合作，也歡迎它們來港設立國際業務總部、財資中心、研發中心，通過香港這個平台，發展國際業務，共同把握好大變局中的新機遇。



他指，香港作為粵港澳大灣區的中心城市，正全速推進國際創新科技中心的建設，蘇港兩地在創科的領域各具優勢，互補性強。多年來，兩地積極在多個領域落實合作項目，取得了顯著成果。今天稍後兩地的科研教育單位將會簽署多份合作協議，進一步深化在科研和技術創新方面的合作，加速科研成果轉化應用。(cl)