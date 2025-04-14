14/04/2025 07:56

紫金礦業(02899)首季純利按年升62%，收入增逾半成

《經濟通通訊社14日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，截至3月31日止第一季純利約101.67億元（人民幣．下同），升62.4%，每股盈利38.3分，扣除非經常性損益之純利98.8億元，升58.76%。



該集團指，營業收入789億元，升5.6%，加權平均淨資產收益率7.12%，升1.54個百分點。首季礦產金產量增加13%，礦產銅產量增加9%，礦產鋅產量下降10%，礦山企業毛利率59.94%，按年及按季分別提高5.44個及1.23個百分點。該集團指，純利上升主要是生產運營管理能力穩步提升，主要礦產品產量增長；同時對金屬市場的研判能力進一步提升，充分享受金屬價格上漲帶來的收益。(wh)



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