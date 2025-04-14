14/04/2025 08:50

紫金礦業(2899)借出9000萬人幣予參股公司發展雄村銅礦

《經濟通通訊社14日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，擬按持股45%比例向參股公司西藏天圓礦業資源開發提供股東借款9000萬元（人民幣．下同），期限5年，借款利率為年化5%。



該集團指，截至3月31日，天圓礦業資產總額12.67億元，負債總額4.38億元，資產負債率為34.56%，所持雄村銅礦擁有資源量銅208萬噸，伴生金202噸、伴生銀1042噸；規劃建成每年1200萬噸採選規模，達產後預計年均產銅4.6萬噸、產金4.3噸；採選工程項目等關鍵證照目前已獲得核准。該集團指，財務資助有利於推動雄村銅礦的開發建設，提升公司西藏銅產業基地的規模效應和經濟效益，而財務資助金額佔其淨資產的0.06%，不會對其產生重大影響。(wh)