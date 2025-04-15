15/04/2025 15:45

【關稅戰】惠譽：關稅戰為亞太區主權國家信用指標帶來壓力

《經濟通通訊社15日專訊》惠譽在最新聲明表示，美國提高關稅將對亞太地區許多主權國家的信用指標構成壓力，如果針對特定國家的更高關稅最終實施，風險將會上升。



惠譽表示，亞太區高度開放的貿易和對美國需求的敞口使其特別容易受到關稅風險的影響。美國對全球大多數國家徵收的10%關稅低於惠譽3月所假設的15%，而對中國的有效關稅稅率卻高於惠譽預期。



惠譽指出，中國大陸、越南、台灣、泰國和韓國的製造業出口和投資是經濟增長的重要驅動力，而美國是主要的出口市場，由於出口和出口導向型投資受到關稅和高度不確定性的打擊，預計亞洲經濟增長將會放緩。同時，全球經濟增長放緩、大宗商品價格走軟以及匯率調整也將在不同程度上影響亞太地區的主權債。



*減息速度比預期更快*



聲明指出，地區政府的政策回應將是影響主權評級的關鍵，持續的大規模財政寬鬆可能會對一些評級產生下行壓力，特別是如果導致中期財政戰略發生變化，泰國或印尼可能面臨風險。



聲明說，全球成長放緩和能源價格疲軟、國內需求下降以及通脹總體溫和可能導致降息速度比預期更快、降息幅度也更深，以及日本的加息步伐放緩。另外，關稅上調後市場面臨貶值壓力，如果當局干預以支持貨幣，外匯存底可能會萎縮。對於孟加拉國、斯里蘭卡和越南等外部緩衝相對較低的主權國家而言，或對其信用產生負面影響，特別是如果出口收入受到關稅的影響。(kl)



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