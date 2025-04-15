15/04/2025 17:16

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表演講，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普將智能手機、電腦和其他電子產品暫時排除在對等關稅範圍之外，同時又暗示可能豁免25%汽車零組件關稅。美股三大指數昨日收市報升。道指升312.08點或0.78%，報40524.79點；標普500指數升42.61點或0.79%，報5405.97點；納指升107.03點或0.64%，報16831.48點。港股方面，恒生指數收市報21466，升48點或0.2%，成交1851億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:35pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表演講。16日凌晨12:00am，歐洲央行總裁拉加德及歐洲理事會主席科斯塔舉行非正式晚宴並交換意見。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月工業生產，年率料下滑0.7%，經季節調整月率升幅料由0.8%收窄至0.3%。今晚8:30pm，美國公布3月出口物價，月率料維持不變，年率升幅料由2.1%收窄至1.8%；3月進口物價月率料維持不變，年率升幅料由2%收窄至1.4%；4月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負20收窄至負13.5。



在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行(US.BAC)、強生(US.JNJ)、致保科技(US.ZBAO)等。(wa)