15/04/2025 09:46

【關稅戰】貝森特：不認為主權國家拋售美債，必要時提高回購規模

《經濟通通訊社15日專訊》美國財長貝森特周一（14日）訪問阿根廷時，淡化了最近美國債市出現的拋售，反駁了有關其他主權國家拋售所持美國國債的猜測，同時他表示如有必要，財政部擁有應對的工具。



貝森特重申他認為債市下跌主要是由於去槓桿，沒有證據表明主權國家是下跌的推手。貝森特向媒體表示：「我不認為外國投資者正在拋售。」他指出，上周的10年期和30年期國債標售中外國投資者的需求增加。



他稱美國還遠不到需要採取行動的地步。但如果真的需要，「我們有豐富的工具箱可以啟用」，包括財政部的回購計劃。他說：「如果我們願意，我們有能力提高回購規模。」



美國國債上周創2001年以來的最大單周跌幅，並伴隨著美元的下跌。一些市場參與者強調這表明全球對美國資產的信心下降。(jf)