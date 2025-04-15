15/04/2025 16:10

【關稅戰】韓國追加84億美元預算應對關稅衝擊，下周啟動談判

《經濟通通訊社15日專訊》韓國政府周二公布了12萬億韓圜（約合84億美元）的追加預算計劃，幫助本國經濟應對特朗普關稅的沖擊。而美國財長貝森特此前表示，美方將於下周同韓國啟動關稅談判。



韓國財政部長崔相穆表示，追加預算的規模比最初計劃的10萬億韓圜有所提高，其中三分之一的資金將用於應對貿易戰風險，和推動人工智能產業發展。



目前尚不清楚韓國朝野政黨能否順利達成協議。韓國將於6月3日舉行總統大選。崔相穆在高層經濟政策會議上表示：「追加預算最關鍵的因素是時機。我誠摯希望國會兩黨能夠合作，盡快審議並通過這一預算方案。」



貝森特周一（14日）表示，美方將於下周同韓方啟動關稅談判。他還就日本政府不急於啟動談判一事評價稱，我認為美國的盟友會從談判中受益，率先參與談判將獲得「先行者優勢」。



《華爾街日報》日前也援引消息人士報道，美國正優先與韓國、英國、澳洲、印度、日本推進關稅談判。(jf)