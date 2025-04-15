15/04/2025 08:31

【開市Ｇｏ】美啟半導體與藥品進口調查，研暫免汽車關稅留意車股

2025年4月15日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，美國總統特朗普表示，未有宣布任何關稅豁免，只是將部分消費電子產品轉移到另一個關稅類別。道指收市報升312點，或0.78%，報40524點；標普500指數升42點，或0.79%，報5405點；納指升107點，或0.64%，報16831點。金龍中國指數升3.2%。日經期貨截至上午8時04分升110點。



2、美國政府對半導體和藥品啟動232調查，這是朝加徵關稅邁出的重要一步。特朗普暗示，可能對進口汽車及零組件提供短暫的關稅豁免，讓車企有更多時間在美國建立生產設施。



3、美國財長貝森特淡化近期美債拋售的影響，否認外國政府正在大量出售美國國債。他強調，美國財政部擁有包括回購在內的多種工具，能應對任何必要情況。



4、美國聯儲局理事沃勒表示，特朗普的關稅政策對通脹的影響可能是「短暫」的。如果關稅造成的影響程度較小，聯邦公開市場委員會（FOMC）可能會在今年稍晚進行減息。



5、中國國家主席習近平訪問越南期間，中越兩國簽署了45項協議。習近平呼籲越南與中國一道，反對單邊霸凌行徑。



6、英偉達響應特朗普關於製造業回歸美國的號召，計劃在未來四年內在美國生產最多5000億美元的AI設備，合作夥伴包括富士康和緯創資通等企業。



7、俄烏停火談判進展緩慢，特朗普再次指責烏克蘭總統澤連斯基對戰爭負有責任。



8、前美國財長耶倫認為，中國不太可能拋售所持有的美國國債，因為此舉可能推高人民幣匯率，並對美債和全球金融穩定帶來衝擊，最終也會損害中國自身利益。



9、金管局公布，3月份外滙基金的境外資產減少240億元，至34159億元。





【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 美國政府對半導體啟動232調查，朝加徵關稅邁出決定性一步



生物科技股：藥明康德(02359)、藥明生物(02269)、百濟神州(06160)

- 美國政府對藥品啟動232調查，朝加徵關稅邁出決定性一步



汽車股：吉利汽車(00175)、比亞迪(01211)、廣汽集團(02238)

- 特朗普暗示可能對進口汽車和零組件給予短暫關稅豁免，以便車企有更多時間在美國建立生產設施



美團(03690)

- 美團外賣計劃三年內向餐飲業投入1000億元人民幣



山東黃金(01787)

- 預計首季淨利潤同比增長最多61%



中國神華(01088)

- 3月煤炭銷售量同比下降14%，首季銷量同比下降15%



華潤置地(01109)

- 3月銷售額同比下降13%，但首季同比增長1%



金山軟件(03888)

- 部分換股債獲轉換，涉及發行1,099萬新股



中國儒意(00136)

- 宣布發行23.4億元3.95%可換股債券，初步換股價為每股2.704元



中鋁(02600)

- 控股股東獲工行提供不超過18億元人民幣貸款，用於增持A股



鞍鋼股份(00347)

- 控股股東計劃最多增持2億元人民幣A股



映恩生物(09606)

- 下限定價並超購114倍，今日掛牌上市





【油金報價】



紐約期油上漲0.37%，報61.76美元/桶



布倫特期油上漲0.35%，報65.11美元/桶



黃金現貨下跌0.76%，報3210.85美元/盎司



黃金期貨上漲0.03%，報3227.31美元/盎司