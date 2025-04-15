15/04/2025 13:33

【數據前瞻】中國首季經濟數據明公布，機構料GDP仍增5%以上

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局明日（16日）發布2025年一季度宏觀經濟數據，儘管中國經濟面臨內外各種挑戰，貿易戰急速升溫，但在堅定做好自己的事，國策刺激持續顯效下，投資穩定增長，出口仍具韌性，消費增速料加快，機構普遍預計首季經濟開門紅，國內生產總值(GDP)增速料達5%以上，但較去年第四季的5.4%放緩，考慮關稅戰帶來的負面影響將在未來浮現，外資大行紛紛下調全年GDP預測，瑞銀由早前的4%降至3.4%，2026年進一步放緩至3%，高盛下調今明兩年中國經濟增長預測至4%及3.5%。



《路透》綜合42家機構預估中值顯示，中國一季度GDP同比料增長5.1%；但關稅戰衝擊下二季度將面臨考驗，預計今年經濟增速逐季回落，二季度將放緩至4.7%，三、四季度進一步降溫至4.3%和3.8%。3月規模以上工業增加值料增長5.8%；以舊換新加速等將推動社會消費品零售總額同比增速升至4.2%；一季度固定資產投資同比增速則料持平於1-2月的4.1%。



《彭博》預測，中國第一季度GDP同比增5.2%，3月份工業增加值同比或增5.9%，增速與今年前兩個月持平。首季固定資產投資料同比增4.2%，較首2月的4.1%加快，受高基數影響有所放緩，預計3月份社會消費品零售總額同比增3.7%，增速不及前兩個月的4%。



*野村:首季名義GDP增長率料仍在4%低位*



野村中國首席經濟學家陸挺預計，一季度實際GDP同比或增長5%。他稱，與過去幾年類似，中國經濟開局良好。科技股上漲可能刺激投資和消費，而消費品以舊換新政策擴圍亦推動電子產品銷售；房地產市場尤其是大城市表現好於預期。不過，在價格低迷的影響下，一季度名義GDP增長率可能仍保持在約4%的低位，GDP平減指數或繼續為負。



中國銀行研究院預計中國一季度經濟同比增長5.2%左右；二季度外部不利影響或進一步加深，出口增速可能繼續回落，國內宏觀政策將明顯加力，內需對經濟的拉動作用將進一步增強，預計二季度增速5.3%左右。



*華泰證券：3月社零總額同比增速或為4.2%*



華泰證券宏觀研報稱，3月社零總額同比增速或為4.2%，環比略強於季節性。大力提振消費是今年政府工作任務重點，隨著消費品以舊換新政策加力擴圍，政策紅利加速釋放，汽車、家電等大宗消費迎來新一輪增長。



*中金預計首季固投增速或為4.3%*



中金公司宏觀團隊預計，前三個月固投增速或為4.3%。大規模設備更新政策持續推進，但出口邊際放緩，製造業投資增速或放緩；2月下旬以來企業全面開工復工，同時財政支出有望加快以支持基建實物量改善。



民生銀行首席經濟學家溫彬認為，從3月來看，100大中城市土地成交面積同比降40.4%，降幅明顯擴大，但土地成交溢價率回升，主要由於一二線城市重新出現高價地塊拉高了溢價率。3月30個大中城市商品房面積同比增長1.3%，較1-2月的2.9%回落。高線城市和低線城市之間繼續分化。總體來看，預計1-3月房地產開發投資降幅或將擴大。(ew)