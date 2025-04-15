15/04/2025 16:21

LME宣布首批4家香港倉儲設施核准名單，料三個月後投入營運

《經濟通通訊社15日專訊》港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)宣布，已批准四家位於香港的LME核准倉儲設施。此前，LME已於2025年1月20日批准香港成為LME交割地點。



四家倉儲設施分別由三間倉儲營運商營運，包括GKE Metal Logistics Pte Ltd（本地合作夥伴：華潤物流（潤發倉碼）有限公司，獲准存儲的金屬包括鋁合金、原鋁、銅、鎳、鉛、錫和鋅，共有兩個核准倉儲設施。



另外，Henry Diaper & Co. Ltd（本地合作夥伴：中國外運（香港）倉儲有限公司），獲准存儲的金屬包括鋁合金、鉛、錫和鋅。PGS (East Asia) Pte Ltd（本地合作夥伴：豐豪供應鏈（香港）有限公司)，獲准存儲的金屬包括鋁合金、原鋁、銅、鎳、鉛、錫和鋅。



新的核准倉儲設施已經通過運輸及物流標準驗收，預計三個月後正式投入營運，開始接收及儲存LME認可交額品牌金屬。



港交所集團行政總裁陳翊庭說，非常歡迎首批四家位於香港的倉儲設施獲批成為LME核准倉儲設施。中國是世界上最大的金屬消費國，香港是中國的門戶市場，在倉庫運營商、倉庫業主及金屬行業的大力支持下，這些倉儲設施將把LME的全球網絡延伸至香港，這將有助於培育香港大宗商品交易生態圈，推動香港發展成為區內的大宗商品交易中心。



她指出，這些倉庫將成為連接中國現貨金屬市場與LME國際定價的關鍵紐帶，為市場參與者開闢新的機遇。港交所將會繼續與LME及持份者緊密合作，推動香港大宗商品市場的發展，也期待更多香港的倉儲設施成為LME核准倉儲設施。



LME行政總裁張柏廉表示，在宣布香港成為LME交割地點後，能夠如此迅速地核准首批倉儲設施，這對LME來說是一個激動人心的進展。衷心感謝倉儲公司及合作夥伴的大力支持，以及金屬行業對LME香港倉儲業務的熱切關注。香港目前已具備充分的條件進一步發展成為全球主要金屬市場，同時作為企業進入中國內地市場的最佳門戶。這將會進一步鞏固香港作為國際金融、貿易和物流中心的重要地位。(bi)