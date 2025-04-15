15/04/2025 18:02

萬方家族辦公室集團於香港首次推出數字資產基金

《經濟通通訊社15日專訊》萬方家族辦公室宣布，集團旗下旗艦公司Raffles Assets

Management(HK)(RAMHK)在獲得香港證監會批准其業務計劃變更、允許管理投資於虛擬資產的投資組合後，已正式推出其首隻數字資產基金。



該開放式基金僅限專業投資者認購，旨在通過主動管理，靈活布局於高流動性的主流加密貨幣，並透過多元資產配置、靈活戰術及專業監管，實現長期投資組合成長，突破僅聚焦單一資產（如比特幣ETF）的投資框架。



該基金以美元計價，可與RAMHK更廣泛的投資平台，以及客戶的整體財富與傳承規劃無縫整 合，協助其數字資產實現長期成長。(bi)