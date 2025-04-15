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高水62
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國企指數
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科技指數
4,981.60
-33.52
(-0.67%)
大市成交
1,850.64億
股票
1,691.01億
(91.374%)
窩輪
75.83億
(4.098%)
牛熊證
83.81億
(4.529%)
即時更新：15/04/2025 18:00
可賣空股票總成交
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主板賣空
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(18.060%)
更新：15/04/2025 16:59
上証指數
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+4.85
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滬深300
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深証成指
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