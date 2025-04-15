15/04/2025 19:35

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，中國公布首季GDP等數據

《經濟通通訊社15日專訊》加拿大央行公布議息結果，及中國公布首季GDP等數據，料為周三（16日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會在法蘭克福舉行貨幣政策會議（第一天）。本港時間周三晚8:00pm，世界貿易組織(WTO)公布2025年全球貿易展望報告。9:45pm，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。



*英歐公布CPI，美國公布零售銷售等數據*



數據方面，周三10:00am（本港時間．下同），中國公布第一季國內生產總值，年率升幅料由5.4%收窄至5.2%，經季節調整季率升幅料由1.6%收窄至1.4%，年初至今年率升幅料由5%擴大至5.2%；3月工業生產年率升幅料由6.2%收窄至5.9%，年初至今年率升幅料維持於5.9%；3月零售銷售年率升幅料由3.7%擴大至4.3%，年初至今年率升幅料由4%擴大至4.3%；3月失業率料由5.4%降至5.3%。



2:00pm，英國公布3月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.4%，年率升幅料由2.8%收窄至2.7%；3月核心消費者物價指數年率升幅料由3.5%收窄至3.4%。4:30pm，英國公布2月房價指數。5:00pm，歐元區公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由2.4%收窄至2.2%。8:30pm，美國公布3月零售銷售，月率升幅料由0.2%擴大至1.3%。9:15pm，美國公布3月產能利用率，料由78.2%降至77.9%；3月工業生產月率料由0.7%逆轉至下滑0.2%。10:00pm，美國公布4月NAHB房屋市場指數，料由39降至38。(wa)