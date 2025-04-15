15/04/2025 11:15

華僑銀行:港匯短期或貼近7.75強方兌換水平，今年美減息三次

《經濟通通訊社記者吳仲賢15日報道》港元匯價近日轉強，並逼近7.75強方兌換保證價，引起市場關注。華僑銀行香港經濟師姜靜向《經濟通通訊社》表示，港元走強主要受美元走弱及香港市場流動性偏緊影響，短期內匯率有望貼近7.75強方兌換水平。她指出，美元指數跌破100水平的關口，帶動港元走強，亦留意到南向通資金持續流入香港股市，導致港元流動性收緊，成為港元匯率走強的另一因素，認為若港元流動性維持偏緊情況，港元匯率將具備溫和向上的推動力。



她預計，本周至本季度港元匯率將維持在7.75至7.77區間水平，而預期直至今年底則相關區間或在7.76至7.79水平。



*今年美國料減息三次，合共75基點*



她表示，雖然由於美國保護主義政策打擊了投資者對美元資產的信心等因素，使美國國債長端利率有所提高，但港元的前端利率，如拆息和存款利率，更受美國前端利率走勢所主導，相關利率基本上也會貼近美國聯邦基金利率，現時市場預計美國聯邦基金利率今年將減息三至四次，而該行則預測今年美國將減息三次，合共75基點，預期前端港元拆息利率將繼續走低。



*料明年首季一個月拆息回落至3.2厘*



她表示，在香港銀行同業拆息( HIBOR )走勢方面，前端拆息（如1個月及3個月）上升動力較強，但後端拆息（如6個月及12個月）反應「無咁強」，預期截至今年底1個月HIBOR達3.25厘，3個月HIBOR達3.4厘，而預計截至2026年首個季度止，1個月拆息將回落至3.2厘，3個月拆息為3.35厘。



*金管局:當港匯觸及強方兌換保證時，隨時準備賣出港元*



金管局回應指，當港元兌美元匯率升至交易區間的強端時，金管局隨時準備賣出港元，進而令銀行體系總結餘增加，並拉低港元利率，創造貨幣環境使港元脫離強方價。該局表示，港元市場交易平穩有序，港元近期走勢仍與聯繫匯率制度的運作一致。



