15/04/2025 11:28
《港元利率》拆息幾乎全線向下，一個月拆息結束三連升
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息今日幾乎全線回軟。隔夜息回落約15基點至3.04167厘，為4月3日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息結束三連升，從兩周新高降至3.6128厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.85768厘，六個月期升至3.9厘，一年期跌至4厘。
港元匯價今早在7.7551-7.7592之間上落，最新報7.7589，較前收市價跌0.04%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.85768厘，六個月期升至3.9厘，一年期跌至4厘。
港元匯價今早在7.7551-7.7592之間上落，最新報7.7589，較前收市價跌0.04%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.04167
|-14.869
|一周
|3.27369
|-9.274
|兩周
|3.4
|-6.191
|一個月
|3.6128
|-3.839
|兩個月
|3.74482
|-3.953
|三個月
|3.85768
|-2.667
|六個月
|3.9
|+0.375
|一年
|4
|-0.952
資料來源：香港銀行公會