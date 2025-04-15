15/04/2025 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.04167 -14.869 一周 3.27369 -9.274 兩周 3.4 -6.191 一個月 3.6128 -3.839 兩個月 3.74482 -3.953 三個月 3.85768 -2.667 六個月 3.9 +0.375 一年 4 -0.952

《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息今日幾乎全線回軟。隔夜息回落約15基點至3.04167厘，為4月3日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息結束三連升，從兩周新高降至3.6128厘。反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.85768厘，六個月期升至3.9厘，一年期跌至4厘。港元匯價今早在7.7551-7.7592之間上落，最新報7.7589，較前收市價跌0.04%。(cl)資料來源：香港銀行公會