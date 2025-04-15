15/04/2025 17:20

【關稅戰】渣打︰大灣區營商景氣指數改善，企業有能力應對關稅

《經濟通通訊社15日專訊》渣打銀行(02888)與香港貿發局聯合公布最新的渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)顯示，區內的營商情緒在2025年第一季度錄得全面改善。營商活動的「現狀」指數由前一次的50.7升至今年第一季的53.5，創2024年第二季以來新高。



當中，8項組成營商指數的子指數當中，有6項按季錄得升幅，而且所有原本前一季表現低於50的子指數全數重返中性線以上，分別：「產能利用率」升3.2個百分點、「原材料庫存」升9個百分點、「融資規模」升3.2個百分點，及「利潤」升3.1個百分點。營商活動的「預期」指數同樣錄得改善，由2024年第四季的52.9上升至上一季的54.3。



更值得鼓舞的是，8項「預期」子指數中，7項均按季上升，並以「利潤」和「原則料庫存」分別為3.1及2.8個百分點的升幅最顯著。



*大灣區企業有能力應對美國首輪加徵關稅*



是次調查結果顯示，大灣區企業有能力應對美國首輪加徵的關稅，相信部分受惠於DeepSeek的技術突破帶動市場情緒，以及市場對中央將會推出更多提振政策的憧憬增加。然而，受訪者在2至3月（即第一季度調查進行期間）對前景的看法較為樂觀，並未反映近期局勢發展的影響，即美國宣布對中國及大多數國家大幅調高對等關稅。



*渣打料內地未來貨幣及財政政策維持寬鬆*



渣打大中華及北亞區高級經濟師劉健恒表示，考慮到關稅政策所觸發的市場調整，內地為加快穩定市場情緒，4月份下調存款準備金率或政策利率（七天逆回購利率）的機率大幅增加，該行預期內地未來的貨幣及財政政策都會維持寬鬆。與此同時，香港亦需要加大對中小企的短期支援，促進更多非美國貿易走廊相關的貿易流，該行下一次調查將於5月至6月進行，屆時結果應該可以更準確反映大灣區企業在應對高關稅的實際情況。



展望未來，41%受訪者認為內地今年1月宣布的提振消費措施將帶來正面影響。同時，38%受訪者表示，消費品以舊換新計劃將對他們的業務產生積極影響。當被問到內地可以採取哪些措施進一步擴大支持消費措施的成效時，最多人選擇的是「放寬私營企業及外資的市場准入條件，刺激服務業消費」。



香港貿發局首席經濟師（大中華區）趙永礎表示，中國國務院總理李強於三月份發表的政府工作報告中指出，政府工作任務首要是全方位擴大內需。調查顯示，超過50%的受訪者表示，他們已經做好充分準備，或正在擴展/計劃擴展業務，以開拓內地龐大的消費市場。換言之，政府的提振消費支持措施可進一步促進他們的業務發展。(kl)