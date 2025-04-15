15/04/2025 12:59

【關稅戰】瀚亞投資：關稅使美經濟急放緩，對美企盈利有負面影響

《環富通基金頻道15日專訊》保誠集團旗下投資機構瀚亞投資(Eastspring Investments)近日發布了其《CIO觀點--每周簡報》。首席投資官Vis Nayar與首席經濟學家Ray Farris在報告中探討了美國與亞洲投資市場在宣布對等關稅暫緩後的市場預測。



報告指出，特朗普政府倡議的高關稅政策，即使最終會因談判而採用較低稅率，但仍可能最終導致美國經濟面臨約10%或更高的有效關稅率壁壘，並且雙邊談判可能形成複雜的關稅率和貿易規則網絡，企業需應對極端的不確定性。高關稅引發的美國通脹上升將導致家庭收入下降，消費增長放緩，而持續的高關稅不確定性將使企業投資支出停滯。



此外，報告預測美國經濟增長將顯著放緩，衰退風險大幅上升，政府債券收益率可能在今年內逐步下降。大多數央行，包括美國聯儲局最終可能大幅降息，拉低收益率水平。



在美國股市方面，報告預期標普500指數的估值將至少下降10%，更可能超過15%。特朗普政府的政策，包括移民減少、聯邦支出和就業削減，以及約20個百分點的有效關稅率上升，將使美國經濟增長率降至1%以下，並對企業盈利產生負面影響。



*亞洲市場估值具防禦性*



與此同時，亞洲政策正在迅速寬鬆。印度央行上周降息，韓國政府宣布了20億美元的財政支持計劃，新加坡金融管理局再次寬鬆政策。報告指出，亞洲市場估值接近歷史平均水平，具有相對防禦性，並建議投資者關注能夠提供政策刺激以抵消部分關稅衝擊的國家，以及公司特定因素推動股本回報率上升的市場。



中國政府在今年3月的全國人大會議上宣布了相當於GDP 2%的財政刺激措施，並預計將大幅增加以保持GDP增長率在4%以上。報告認為，這意味著對消費的巨大支持、加速閒置房產的購買，以及在技術領域的投資增加。(hl)