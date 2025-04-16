16/04/2025 09:30

【關稅戰】瑞士百達：海湖莊園協議存謬誤，削弱美元儲備貨幣地位

《環富通基金頻道16日專訊》瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉及瑞士百達財富管理宏觀經濟研究主管杜澤飛(Frederik Ducrozet)就「海湖莊園協議」(Mar-a-Lago Accord)發表評論。



*令市場質疑美債安全資產地位，挑戰美金融穩定性*



該行指，特朗普政府迅速且激進地推行關稅政策，這一行為正在撼動美元在全球金融體系中的地位。而這一激進的關稅政策，與「海湖莊園協議」的內容一致。該協議提出，將關稅作為重塑全球貿易和金融體系的更廣泛努力的關鍵一環，協議對非美國持有的美國國債徵收所謂的「用戶費用」，以及提出對美國金融資產實施外國預扣稅的想法，引發了市場對美國國債作為傳統安全資產地位提出質疑。



「海湖莊園協議」試圖通過將關稅和安全保證作為與貿易夥伴談判的籌碼，以解決美元高估以及美國貿易和財政雙赤字問題。該協議旨在維持美元儲備貨幣地位的同時推動美元貶值，並提出包括貨幣干預、延長國債久期的債務互換等解決方案。



該行認為，無論在理論還是實踐層面，「海湖莊園協議」均存在謬誤。最激進的部分將通過三重方面挑戰美國金融的穩定性：破壞國債穩定性、削弱聯儲局的獨立性、最終削弱美元的儲備貨幣地位。



*全面實施可能性極低，惟部分條款或進入政策討論*



儘管該協議全面實施的可能性極低，但不能排除其中部分條款進入政策討論階段，包括針對外國持有國債的利息支付徵收小額費用。這項費用可能僅適用於新發行的國債，並且因國家之間可能會有所不同，在市場動盪期間大概不會推行。即便如此，該政策仍將對美國債券市場及整體金融穩定構成重大風險。(wa)