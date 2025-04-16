16/04/2025 09:55

【關稅戰】施羅德投資：固定收益投資機會隨市場波動性加劇而增多

《環富通基金頻道16日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益主管Julien Houdain指，實施的美國關稅規模比市場預期的更為激進，可能還沒有達到市場不確定性的高峰。眾所周知，美國總統特朗普習慣在政策上翻來覆去，並以此作為談判的工具。因此，目前對於這些措施將維持多久持懷疑態度。事實上，這一點正是特朗普所暗示的，他提到如果其他國家降低對美國產品的貿易壁壘，關稅率可以通過談判降低。



*企業不太可能承諾大量資本支出，將把部分關稅影響轉嫁消費者*



從企業的角度來看，鑑於持續的不確定性，它們目前不太可能承諾大量的資本支出投資。供應鏈在一夜之間受到打擊，但供應商或需要數年才能從美國找到採購的原料。與此同時，多數製造商可能會將較高的生產成本轉嫁給消費者。消費者在2024年底先發制人，消費數據強勁，但物價上漲對購買力的影響可能會在2025年後期才顯現。



從利率的角度來看，聯儲局將關注經濟增長因素而非通脹衝擊，尤其是在勞動市場出現疲弱跡象的情況下。過往聯儲局一直高度關注勞動市場的發展。整體而言，由於美國製造業規模相對較小，商品替代的可能性有限，這表示企業將把部分（如果不是全部）關稅影響轉嫁到消費者身上。



*銀行基本面非常強勁，歐洲固定收益久期提供更可靠長遠投資*



當波動性增加時，信貸投資機會就會增加，而施羅德投資已開始看到其中的一些機會。就目前而言，偏好不受貿易緊張局勢直接影響的行業，例如基本面非常強勁的銀行。預計投資銀行將從市場波動中賺取豐厚利潤。此外，房地產也直接受惠於低利率，以及消費相對穩定的服務行業。值得注意的是，即使在資本虧損期間，在總回報的角度而言，信貸提供的較高收益率也可提供一些額外保障。而對久期仍持正面看法，但現階段不應過於熱衷。



如果歐洲不採取進一步的關稅報復措施，從區域的角度來看，歐洲固定收益的久期將提供更可靠的長遠投資機會，因為對經濟增長的打擊只伴隨有限的通脹影響。儘管如此，若美國勞動市場出現任何疲弱跡象，聯儲局將有更大空間更積極地減息，將繼續密切留意事態發展。目前，不確定性仍然存在，這使得靈活的投資組合構建方式變得尤為重要。(wa)