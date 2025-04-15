15/04/2025 18:06

【關稅戰】廣交會出口商稱美國訂單被推遲或停止，也有美商求堅持

《經濟通通訊社15日專訊》第137屆廣交會今天在廣州開幕，至5月5日分三期舉辦。對於美國「對等關稅」的影響，有參展的出口商坦言，美國市場「凍結」了。



《路透》報道指，受訪的大多數出口商都表示，美國訂單要麼被推遲，要麼已經停止。報道引述參展的Conmo Electronic Co。(開蒙醫療科技)營銷經理Candice Li表示，美國政府對中國商品加徵145%關稅，公司生產的醫療器械的美國訂單也隨之消失。她形容，「這是一個生死攸關的問題，因為我們60%-70%的業務都是與美國客戶合作……貨物無法出口，錢也收不回來。這非常嚴重」。



報道又引述生產淨水器和智能馬桶的深圳市藍盾環保科技有限公司銷售代表Kobe Huang稱，目前歐洲的銷售額有所增長，但美國市場「凍結」了。「美國客戶和分銷商並沒有取消訂單。他們要求我們堅持下去。我們正在堅持」。



報道提到，許多出口商都表示，他們正在努力實現多樣化：在中國以外地區建立生產基地，或者在美國以外地區開闢其他銷售市場。(sl)