15/04/2025 17:51

【關稅戰】大摩降今年中國GDP增速預期至4.2%：關稅衝擊

《經濟通通訊社15日專訊》摩根士丹利最新將2025年中國國內生產總值(GDP)同比增速預期下調30個基點至4.2%，並預計中國政府可能在二季度加快落實3月初全國人大會議通過的2萬億元(人民幣．下同)財政刺激方案，到下半年再推出1萬億-1.5萬億元增量刺激。大摩還預計，到年底，美國將分階段把對中國加徵的加權平均關稅稅率降至34%，大部分調降有望在接下來一兩個月內進行。



大摩在報告中表示，對中國今年GDP增速預期的30個基點的下調，包括關稅衝擊拖累的90個基點，以及1萬億-1.5萬億元增量刺激帶來的60個基點的提振。報告認為，中國GDP增速可能在二季度降幅最大，回落0.7個百分點至4.4%；下半年增速逐漸放緩，逐季回落0.3個百分點，到四季度增速放緩至3.7%。



*大摩料中美未來數月啟動貿易談判，年底加徵稅率降至34%*



報告指出，如果現行高額關稅持續存在，將嚴重擾亂雙邊貿易，給中美經濟增長都帶來顯著下行壓力。在基準情景預測中，預計中美在未來幾個月啟動貿易談判，到年底分階段將平均加徵關稅稅率降至34%的更具可操作性的水平。



事實上，在考慮各種豁免後，年初迄今貿易加權加徵關稅稅率比名義加徵關稅低約50個百分點。為了減少供給衝擊並推動達成協議的談判，美國政府可能會提議取消與芬太尼相關的20%關稅，並在未來一兩個月內將對等關稅從125%降至60%。隨著更多產品被列入豁免清單，加權平均加徵有效關稅稅率還將進一步下降，到年底降至34%。



*大摩料人民幣兌美元匯率至年底貶至7.5元*



此外，大摩預計，人民幣兌美元匯率到二季度末和年底將分別貶至7.4元和7.5元；中國央行可能允許人民幣兌其他貨幣更快貶值。(sl)