15/04/2025 09:52

【關稅戰】東莞：重點監測手機領域供應風險，降貿易摩擦負面影響

《經濟通通訊社15日專訊》東莞市正式發布《關於促進外貿穩定增長的工作方案》，提出四大舉措，全方位規劃外貿發展路徑，防範和化解外貿領域風險和外部衝擊，持續增強外貿發展動能和產業發展韌性，最大限度降低貿易摩擦對東莞的負面影響。



該方案有效期三年。方案以「保持戰略定力、堅持內外發力、秉持政企同力」為總體思路，目標是穩定預期、激發活力，全力促進外貿穩量增效，爭取到2027年「一帶一路」市場出口佔比達30%以上，外貿結構持續優化，供應鏈保障能力顯著提升。



方案還提到，加強與頭部手機企業對接，重點監測分析手機領域供應風險。引導龍頭骨干企業加強供應鏈風險應對，增強對關鍵原材料、零部件產需失衡、價格異動等風險的應對能力。據了解，東莞目前擁有華為、OPPO、vivo三大手機廠商。(jq)