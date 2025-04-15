15/04/2025 11:22

【關稅戰】ADM據報關閉中國國內貿易業務，上海子企裁員

《經濟通通訊社15日專訊》美國穀物分銷集團Archer-Daniels-Midland(ADM)表示，作為全球成本削減行動的一部分，該公司已開始關閉在中國的國內貿易業務，在最大業務部門進行裁員。



據《路透》報道，ADM在聲明中稱此舉旨在幫助公司在充滿挑戰的環境中保持靈活性。ADM此次裁員將影響40至50名員工，在上海只留下約10名員工，農業服務和油籽在中國的整個團隊基本上都被解散。農業服務和油籽是ADM最大的業務部門。



從本周開始，ADM子公司托福上海(Toepfer Shanghai)約30人受裁員影響，並稱這是今年早些時候宣布的全球成本削減行動的一部分。ADM將逐步停止托福上海的國內貿易，預計將於9月底完成，上海的其他業務不會受到影響。



報道指，由於農作物價格下滑、通脹導致消費需求減少以及農作物加工利潤率疲軟，ADM的盈利受到侵蝕，農業服務和油籽部門去年的營業利潤下降40%。美國和中國不斷加劇的貿易緊張局勢正在為ADM帶來新的不利因素，因為該公司依賴於最大農產品出口國美國和最大進口國中國之間的貿易。



據悉，ADM今年2月開始裁員，其廣泛的成本削減行動，目標是在未來3至5年內節省5億至7億美元。(jq)