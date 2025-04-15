15/04/2025 16:33

【關稅戰】中國據稱要求境內航空公司暫停接收波音飛機交付

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》報道，中美關稅戰升級後，中國據悉已要求境內航空公司暫停接收等待交付的波音飛機。知情人士表示，在中國宣布對自美國進口產品加徵125%的關稅後，中國官方向航空公司下達了上述要求。官方還要求航司停止從美國公司購買飛機相關零組件和設備。



波音美股盤前跳水跌超4%，其首席執行官警告可能因關稅導致波音飛機交付延遲。



報道指，由於中美宣布互相徵收高額對等關稅，對中國企業而言，接收波音飛機或者購買自美國進口飛機零組件和設備的花費將大幅上升，在一些情況下其成本可能令航司難以承受。航司租賃波音飛機的費用也會因此而大幅增加。



知情人士並稱，同時針對目前租賃波音飛機運營的境內航司可能面臨的額外關稅負擔，有關部門正在研究給予支持的方案。



根據Aviation Flights Group數據，約有10架波音737 Max客機準備加入中國國際航空和中國南方航空和廈門航空的機隊。另有知情人士表示，這其中可能有部分飛機已經在對等關稅宣布之前就完成了紙上交割和支付。這些飛機可能會按照個案處理，允許進入中國。《彭博》上周引述知情人士報道，中國吉祥航空將推遲接收一架波音寬體飛機客機。(jq)