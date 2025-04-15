15/04/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣即期開市貶29點子，耶倫指中國不會拋售美債

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2096，較上個交易日升14點子，和市場預測偏離收窄至千點以內。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開29點子，報7.3050，上個交易日即期匯率收盤報7.3021。



市場人士表示，特朗普的關稅政策反復無常，損害了人們對世界儲備貨幣美元的信心，美元指數近期已回落至100關口下方，這部分緩解了人民幣的貶值壓力，不過關稅重壓未減，監管層繼續過濾中間價的單邊預期。



*美國前財長耶倫指中國不會拋售美債*



美國前財長耶倫(Janet Yellen)認為，中國不會拋售持有的美國國債。她說：「如果中國拋售美元，那會推高他們自己貨幣幣值，還會給美國國債市場和全球金融穩定造成風險，進而損害他們自己的利益，而且那也將是非常嚴重的升級，所以我不認為中國會這麼做」。中國是美國政府債券的第二大海外持有者。(jq)

