15/04/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌125點子，止三連升，報7.3146

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3146，較上個交易日4時30分收盤價跌125點子，止三連升，全日在7.3040至7.3157之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌90點子，報7.3186。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2096，較上個交易日升14點子，和市場預測偏離收窄至千點以內。



市場人士表示，隨著特朗普關稅政策趨於理性，市場不安情緒有所緩解，美元跌勢料緩和，人民幣料延續區間波動，助力穩定內需。隔夜美債收益率回落，中美負利差略有收窄，長端掉期經歷劇烈震盪後小幅企穩。



瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤最新指出，最近的美國關稅上調給人民幣帶來了貶值壓力。但預計中國不會積極利用人民幣貶值應對關稅上漲或允許人民幣大幅貶值的政策工具。



瑞銀汪濤指出，鑒於中國的巨大需求衝擊和通縮壓力，即使中美達成一些貿易協議，取消一些關稅的情況下，人民幣也不大會大幅升值。預計人民幣將在2025年底會維持在7.5附近，全年可能會在7-7.6之間波動。(jq)