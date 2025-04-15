15/04/2025 17:27

【關稅戰】淘寶天貓上線「外貿精選」，六大舉措助外貿商家轉內銷

《經濟通通訊社15日專訊》據內媒報道，淘寶天貓今日啟動「外貿精選」專項，計劃面向至少1萬家外貿商家、10萬款外貿貨源，通過「快捷入駐、流量和佣金激勵扶持、半託管服務、小二本地化指導、外貿周營銷專場、天貓超市直採」六大舉措，助力外貿商家快速「外轉內」。



報道指，阿里巴巴集團已成立外貿專項小組，抽調業務骨幹集結奔赴10個省（市）的100個外貿產業帶一線，現場開展專項對接。



為匹配新供給和新需求人群，淘寶天貓還將啟動「淘寶外貿周」活動，一方面真正挖掘國內消費者有需求的優質外貿產品，另一方面加大流量扶持，讓外貿好貨可以高效、快速觸達消費者。



報道又指，阿里巴巴國內電商平台目前已向外貿轉內銷企業開設綠色通道，同時阿里巴巴全球貿易網絡、菜鳥物流全球配送網絡等業務，也在助力外貿商家開拓多元化全球市場。(sl)