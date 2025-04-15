15/04/2025 10:44

《股壇解碼－戴名》馬斯克人未走茶先涼，喆麗控股傾巢之下

《股壇解碼》美國3月整體消費者物價指數(CPI)相比2月下降0.1%，是近5年來首次不升反降，同時低於市場預估的上升0.1%，亦低於2月時的上升0.2%，雖然比去年同期上升2.4%，但亦低於市場預測的2.5%；核心CPI比2月上升0.1%，低於市場預期的0.3%，亦低於2月時的上升0.2%，比去年同期則上升2.8%，亦低於市場預測的3.0%。美國剛公布的3月NFIB小型企業信心指數跌至97.4，遠低於市場預期的99，前值為100.7。另外，2月消費者信貸下降8.1億美元，低於市場原先預期增加150億美元，意外出現3個月來的首次下降，美國消費信心急跌至73年次低，通脹預期創44年新高。



特朗普上周四（10日）在白宮內閣會議上表示自己並非真正需要馬斯克，此舉令外界認為是特朗普為了和馬斯克劃清界線的舉動，看來馬斯克的官途快見終點。



日前一批580億美元的3年期國債拍賣反應冷淡，交易商最後需承包超過20%無人認購的發行量，總額之高是自2023年12月以來新高。本周仍有一批390億美元的10年期國債和220億元30年期國債進行拍賣，拍賣成績將是市場看待美國經濟的風向標。



*仰人鼻息*



因應美國暫緩增加關稅，歐盟亦暫緩反制措施90日，尋求與美國作進一步磋商。同時，中美積極拉攏東南亞諸國，習近平出訪越南、馬來西亞和柬埔寨之際，越南考慮對與中國的部分貿易進行嚴格審查，希望美國可以將對等關稅降至22%到28%之間。另一邊廂，東盟承諾不會對美國關稅作出任何報復措施，而澳洲亦拒絕攜手中國對抗美國關稅。



*誓不低頭*



國家電影局剛發表聲明，表示中國將適當減少美國影片的進口數量，措施恰巧在這敏感時刻出台。中國在各個領域中展開對美增加關稅的反制措施，但離岸人民幣匯價跌至歷來最低位，市場看來押注中國最後會低頭於美國的關稅政策，重蹈日本《廣場協議》覆轍，目前關鍵是國內商家如何在關稅不明朗的時期內尋求新生意夥伴。



*外強中乾*



恒指期權認沽比例44:56，牛熊證街貨比例較急跌至45:55，熊證重倉位在23000點附近，牛證重倉位20400點，牛證熊證最多新增位置分別在20400點和21800點附近，看來散戶相當進取，小心大戶先借暫緩關稅之勢夾淡倉先殺熊證，圖表顯示短線阻力位和支持位分別在21550點和17700點，而期權好倉位置有下移跡象，散戶小心升勢一瞬即逝。



*股票簡評*



喆麗控股(02209)是總部設於香港的網上零售商，主要透過自家平台（包括YesAtyle.com和其手機應用程式、AsianBeautyWholesale.com及YesAsia.com）銷售時裝與生活時尚產品（如上衣、大衣、外套和裙子）、美容產品（如臉部護理、造型和化妝以至防曬產品），以及娛樂產品（如音樂產品）等等，集團亦同時向日本實體零售商提供亞洲各地的娛樂產品，包括音樂CD、DVD和藍光影碟等。由於集團的客戶群遍布北美、歐洲、澳洲和亞洲等地，故此網站設有多種語言，包括英文、法文、德文、西班牙文、日文和中文。受惠於YesStyle及Asian Beauty Wholesale(ABW)平台美容產品銷售的顯著增長，收入按年增長超過79%至接近3.5億美元，毛利增長接近70%至1.5億美元，毛利率維持穩定在30%附近，純利率則上升至5.5%。



不過，投資者要留意兩件事，首先是美國關稅政策將嚴重影響美國地區的銷售業務，二是在各國關稅增加的大前提下，物流成本將大幅升高，進一步增加集團的成本，散戶切勿因業績一時亮麗而貿然入市。短線支持位在2.7元附近，散戶有貨在手宜先沽貨離場。《資深市場人士 戴名》



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